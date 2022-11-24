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Питерец.ру » Политика » Шуметь по субботам станет дорого

Шуметь по субботам станет дорого

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Депутаты ввели штрафы за нарушение тишины в субботу

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа ввели поправки в местный закон о тишине. Теперь суббота тоже названа выходным днем. Это помогает избежать различных трактовок статьи, предполагающей штраф за шум в выходные.

В законе четко проясняется, что нарушать тишину нельзя в субботу и воскресенье. Еще запрещается шуметь в период нерабочих праздников и в ночные часы. Нарушителей ждут штрафы.

Обычные граждане, нарушившие тишину, заплатят от 500 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц эта сумма увеличивается до 25-50 тыс. руб. Штраф для юрлиц составляет 50-200 тыс. руб.

Поправки были приняты парламентариями в первом чтении. Благодаря уточненным формулировкам, появилось меньше возможностей для различных толкований.

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