Шуметь по субботам станет дорого

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты ЗакСа ввели поправки в местный закон о тишине. Теперь суббота тоже названа выходным днем. Это помогает избежать различных трактовок статьи, предполагающей штраф за шум в выходные.

В законе четко проясняется, что нарушать тишину нельзя в субботу и воскресенье. Еще запрещается шуметь в период нерабочих праздников и в ночные часы. Нарушителей ждут штрафы.

Обычные граждане, нарушившие тишину, заплатят от 500 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц эта сумма увеличивается до 25-50 тыс. руб. Штраф для юрлиц составляет 50-200 тыс. руб.

Поправки были приняты парламентариями в первом чтении. Благодаря уточненным формулировкам, появилось меньше возможностей для различных толкований.