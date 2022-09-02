В Комтрансе новый глава

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге назначили нового руководителя транспортного комитета. Им стал Валентин Енокаев, которые ранее был замглавы этого подразделения. Этот чиновник уже временно исполнял обязанности руководителя.

Но теперь его утвердили в должности. Енокаев родился в городе на Неве в 1984 году. Он закончил Военмех. Валентин Кемилевич работал в управлении транспорта с 2013 года, занимая различные посты. В 2020 году Енокаев стал зампредседателя Комтранса.

Подобные назначения и перестановки в Смольном периодически происходят. Это обычное явление для правительства Петербурга. Остается пожелать Валентину Енокаеву удачи на новом посту, ведь перед транспортным комитетом стоят серьезные задачи.