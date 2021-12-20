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Питерец.ру » Политика » Эксперт предложил сделать разным скоростной режим на Невском проспекте

Эксперт предложил сделать разным скоростной режим на Невском проспекте

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Опубликовал: bochar
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Фото:
ИТП РАТ
Отменить единый скоростной режим на протяжении всего Невского проспекта предложил Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской

Отменить единый скоростной режим на протяжении всего Невского проспекта предложил Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта.
Как считает эксперт, при приближении к центру города нужно уменьшать разрешенную скорость движения для всех видов транспорта.
Кроме того, по его мнению, с точки зрения транспортного планирования совсем не обязательно, чтобы Невский проспект представлял из себя конструктивно цельную магистраль или улицу на всем ее протяжении, от центра города до окраин.

«Вполне возможно и целесообразно сделать так, чтобы при приближении к центру города сокращалось количество полос для движения индивидуального транспорта и увеличилось количество полос для движения транспорта общего пользования, а также движения велосипедистов и пешеходов», - считает Михаил Якимов.
Источник: Пресс-служба ИТП РАТ
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