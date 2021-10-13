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Питерец.ру » Политика » Без Милонова скучно

Без Милонова скучно

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Милонов стал участником еще одного скандала

Виталий Милонов – известный в городе депутат. После его перехода в Госдуму политическая жизнь Северной столицы стала немного скучнее, ведь Виталий Валентинович добавлял в нее ярких красок. Но теперь фамилия Милонова всплыла вновь в нашем городе.

«Питерец.ру» сообщает, что экс-кандидат в депутаты ЗакСа Ольга Галкина подала на известного парламентария в суд. Поводом для этого стал инцидент, произошедший 20 октября в здании Администрации Московского р-на. Там рассматривались жалобы на возможные фальсификации во время выборов.

По имеющимся сведениям, между Милоновым и Галкиной произошла словесная перепалка, которая потом вылилась в пощечину. Женщина выслушила оскорбления в свой адрес, за что ударила Милонова по лицу. Теперь Ольга Галкина через суд требует от Милонова публичных извинений. Сначала она думала запросить компенсацию за моральный вред, но потом решила ограничиться темой извинений. Посмотрим, чем закончится это дело.

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