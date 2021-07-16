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Питерец.ру » Политика » Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом

Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
spb.ldpr.ru
Во главе петербургского списка либерал-демократов – сам Владимир Жириновский.

Сайт городского отделения ЛДПР гордо отрапортовал, что партийный список уже прошёл проверку в избирательной комиссии. Отмечено, что Владимир Жириновский «традиционно» встал во главе депутатов в городской парламент. Координатор петербургского РО Юрий Ломакин расположился на второй строчке списка, а замкнул трио действующий депутат Заксобрания Павел Иткин. «Питерец.ру» заметил любопытную деталь: Ломакин работает старшим помощником Иткина по ЗаКСу, то есть формально находится в его подчинении. Однако любая партийная вертикаль – специфическая структура, к тому же помощниками депутатов становятся партийные функционеры не только из рядов социал-демократов.

Получив статус зарегистрированного кандидата, главный петербургский ЛДПРовец Ломакин не преминул поблагодарить сотрудников ГИКа за «высокий профессионализм и слаженную работу». Те же Ломакин и Иткин стали кандидатами в Госдуму от ЛДПР: закон этого не запрещает, но в случае победы придётся выбирать, где именно заниматься законотворчеством. Ломакин идёт в Госдуму по 218-му округу, а Иткин – по 212-му.

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