Дня тишины перед выборами не будет

Обычно перед выборами был так называемый день тишины. Это время, когда какая-либо агитация запрещалась. Такой режим начинал работать за сутки до начала голосования. Дескать, на людей не нужно оказывать дополнительного воздействия. Избиратели должны обдумать, за кого голосовать и сделать это не под влиянием агитации.

Идея хорошая, только с ее реализацией нередко возникали проблемы. Кто-то все равно продолжал агитировать или искал повод сделать это как-то скрыто, завуалировано. Это оборачивалось различными спорами и скандалами.

Поэтому во время выборов 2021 года решили обойтись без дня тишины. Это коснется и выборов в Госдуму, и выборов в Законодательное собрание Петербурга. Так что агитировать в пользу своих кандидатов можно будет до последнего момента. Об этом сообщили в петербургском Горизбиркоме.

«Питерец.ру» считает, что отсутствие дня тишины – это разумная практика. Соблюдать ограничения по агитации довольно сложно. Точнее, возникает много ненужных споров и разногласий. Лучше всего этого избежать, когда есть возможность.