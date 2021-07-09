ента новостей

10:08
В петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей
09:41
Дня тишины перед выборами не будет
09:00
Господа, паркуйтесь правильно!
08:22
Пансионат оштрафовали
14:58
В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот
14:14
В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей
12:23
Росгвардейцы помогают иностранным болельщикам во время проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу 2020
11:07
После Евро стало хуже
10:35
Эстония ответила
09:58
Вакцинируют организации
22:45
Манчини ждёт соперника по финалу чемпионата Европы
14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
10:37
В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов
10:24
На этот раз приставы помогли
09:52
Будут ли закрыты границы?
09:21
Возникли проблемы с Эстонией
15:15
В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»
15:03
Выставка «Культурная дислексия»
14:24
Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
11:45
В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
10:24
Он быстро расплатился с долгами
10:01
Как футбольный Евро повлиял на город
23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Дня тишины перед выборами не будет

Дня тишины перед выборами не будет

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Агитировать на выборах можно будет до последнего

Обычно перед выборами был так называемый день тишины. Это время, когда какая-либо агитация запрещалась. Такой режим начинал работать за сутки до начала голосования. Дескать, на людей не нужно оказывать дополнительного воздействия. Избиратели должны обдумать, за кого голосовать и сделать это не под влиянием агитации.

Идея хорошая, только с ее реализацией нередко возникали проблемы. Кто-то все равно продолжал агитировать или искал повод сделать это как-то скрыто, завуалировано. Это оборачивалось различными спорами и скандалами.

Поэтому во время выборов 2021 года решили обойтись без дня тишины. Это коснется и выборов в Госдуму, и выборов в Законодательное собрание Петербурга. Так что агитировать в пользу своих кандидатов можно будет до последнего момента. Об этом сообщили в петербургском Горизбиркоме.

«Питерец.ру» считает, что отсутствие дня тишины – это разумная практика. Соблюдать ограничения по агитации довольно сложно. Точнее, возникает много ненужных споров и разногласий. Лучше всего этого избежать, когда есть возможность.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-06-2021, 13:36
Петербургские парламентарии планируют назначить дату выборов
18-04-2016, 09:26
Журналисты готовятся к выборам
19-09-2016, 07:39
Закономерный результат выборов
16-07-2020, 07:57
Что теперь будет с выборами?
26-07-2016, 11:16
Создание комиссии
13-05-2015, 13:03
Дрозденко будет исполнять свои обязанности до выборов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
166
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
0
383
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
381
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
336
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
Наверх