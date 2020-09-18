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Питерец.ру » Политика » Орден для Медведева

Орден для Медведева

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
interfax.ru
Путин наградил Медведева орденом – насколько это справедливо?

«Питерец.ру» сообщает, что глава государства Владимир Путин вручил Дмитрию Медведеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Причиной такого решения стала многолетняя добросовестная работа Дмитрия Анатольевича. По крайней мере, так обозначил это Путин.

Насколько такое награждение является справедливым? Деятельность Медведева оставляет противоречивое впечатление. С одной стороны, Дмитрий Анатольевич не добился серьезных результатов на посту премьера. С другой – вклад Медведева все же есть, а критика в его адрес не всегда была обоснованной.

Стоит учесть еще один момент. Если брать общий контекст вручения такой награды, то кандидатура Медведева вполне укладывается в эти рамки. Так что такое решение можно назвать логичным.

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