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Питерец.ру » Политика » Липовый диплом, обман дольщиков и участие в мошенничестве не помешали Антону Морозу выдвинуться в праймериз «Единой России»

Липовый диплом, обман дольщиков и участие в мошенничестве не помешали Антону Морозу выдвинуться в праймериз «Единой России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Липовый диплом, обман дольщиков и участие в мошенничестве не помешали Антону Морозу выдвинуться в праймериз «Единой России»

Регистрация вице-президента Национального объединения строителей Антона Мороза для участия в праймериз партии «Единая Россия» вызвала неоднозначную реакцию у населения не только в Ленинградской области, но и далеко за ее пределами.

Проблема в том, что в большую политику хочет пройти человек с весьма сомнительным прошлым. Факт того, что человек не имеет даже средне специального образования и намерен стать депутатом Государственной думы заставляет насторожиться. Доказательством того, что у Мороза липовый диплом являются давние расследования журналистов. Им удалось выяснить, что в течение двух лет «герой нашего рассказа» обучался в Санкт-Петербургском политехническом университете. Поступить в вуз он смог благодаря  академической справке из Кабардино-Балкарского государственного университета. Согласно этой справке ему были перезачтены ряд дисциплин. Однако впоследствии выяснилось, что никаких документов на имя Мороза в КБГУ не выдавали и вообще студента с такой фамилией не обучали. Получается, писать законы для всех россиян хочет человек, который имеет только школьное образование, коридор и способности по приобретению поддельных документов?

Другой яркой историей из биографии Антона Мороза является ситуация с СРО «БСК». С ее компенсационного фонда несколько лет назад пропал один миллиард рублей, судьба которого не известна до настоящего времени. Имеющий прямое отношение к руководству «БСК» Мороз заявлял, что не знает, куда делись деньги. При этом руководство СРО так же не понимает, как большая сумма денег могла пропасть со счетов в неизвестном направлении. Либо руководители СРО оказались слишком некомпетентными, либо кто-то из вышестоящих лиц оказался весьма ловким и умелым.

Кандидат из строительной организации не стесняется того, что им было обмануто большое количество дольщиков. При этом сама компания, где Мороз числится заместителем генерального директора, насчитывает всего два человека.

За прошлый год выручка «солидной организации», где он трудится, составила 125 тысяч рублей, при убытке в 2,5 рублей. А ее общая стоимость составляет ноль рублей.

С набором таких достижений и успехов в жизни Антон Мороз не стесняясь идет в «слуги народа». Остается надеяться, что в «Единой России» внимательно изучат биографию кандидата в праймериз и передадут его материалы напрямую в Следственный комитет.

Источник: Бездуховности
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