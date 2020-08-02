Новые подробности в деле депутата ЗаКСа Коваля

Напрасно Романа Коваля некоторые журналисты начали именовать «бывшим депутатом». «Питерец.ру» изучил региональные новости сайта петербургской «Единой России»: нет даже сообщения о приостановке членства Коваля в партии. На сайте ЗаКСа есть поздравления с юбилеями Александра Шишлова и Анатолия Турчака, а также с сегодняшним Днём ВДВ – есть, а вот последним упоминанием о Ковале стало сообщение о выездном заседании экологической комиссии в июне.

«Фонтанка» обнародовал имя бизнесмена, которого подозревают в даче взятки Ковалю – это Михаил Лихолетов. Следствие уверяло суд, принявший решение о заключении под стражу Коваля и его бывшего помощника Гришина до конца сентября, в том, что Коваль мог покинуть Россию. Любопытная деталь выяснилась на заседании суда: Гришин на момент задержания был помощником уже другого депутата, а не Коваля.

В суде Гришин объяснил, что полученные им в день задержания 2 млн рублей являлись «старым долгом Лихолетова». Доказать это суду защите Гришина не удалось, и бывшего помощника Коваля тоже арестовали.