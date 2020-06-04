Николай Платошкин будет помещён под домашний арест

Сегодня стало известно об интересе Следственного комитета к политику Николаю Платошкину. «Питерец.ру» писал об этом стороннике «нового социализма», который мог потеснить с левого фланга российской политики несменяемого Геннадия Зюганова.

На сайте правоохранительного ведомства после 20 часов появилась официальная информация о том, что Платошкину уже предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Следствие попытается доказать, что деятельность Платошкина подпадает под действие 207-й и 212-й статей Уголовного кодекса. Теперь Платошкину придётся пребывать под домашним арестом, пока «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы».

Коротко о фигуранте нового уголовного дела: Николаю Платошкину – 54 года, он окончил МГИМО и долгое время работал в структурах МИДа. Телезрителям Платошкин известен, как эксперт на политических ток-шоу. Попытка быть избранным депутатом Государственной Думы в прошлом году успехом не увенчалась: в Хабаровском крае кандидата от КПРФ Платошкина обошёл представитель ЛДПР Иван Пиляев.