ента новостей

22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства
22:42
В Петербурге по Фонтанке запустят кораблики с желаниями горожан
21:22
Николай Платошкин будет помещён под домашний арест
16:57
Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных
16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
13:30
В Петербурге задержали группу наркоторговцев
13:08
В Ленобласти задержали угонщика иномарки
13:02
В Ленобласти полицейскими раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки
09:50
Смертность в мае выросла
09:11
Разрешили посещать храмы
20:47
Что будет с волонтерами Петербурга обсуждали на межведомственном совете
13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга
13:42
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
13:38
В Ленобласти задержали двоих мужчин обокравших пенсионера
13:30
В Петербурге поймали автоугонщика
13:27
На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно
09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции
08:54
Туристического сезона не будет
16:37
В Токсово построят новое здание вокзала
16:30
В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре
16:25
Новорожденные малыши, появившиеся на свет в День защиты детей в Петербурге, и их мамы получили подарки
16:22
В Петербурге задержали «сантехника» обокравшего пенсионерку
10:38
Лагеря откроют
09:52
Выплаты начались
19:56
Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию
19:51
В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»
14:10
В Ленобласти дороги поливают солевым раствором
13:57
В Ленобласти разведут Ладожский мост
13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Николай Платошкин будет помещён под домашний арест

Николай Платошкин будет помещён под домашний арест

0
41
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
youtube.com
Общественный деятель стал фигурантом уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет.  

Сегодня стало известно об интересе Следственного комитета к политику Николаю Платошкину. «Питерец.ру» писал об этом стороннике «нового социализма», который мог потеснить с левого фланга российской политики несменяемого Геннадия Зюганова.

На сайте правоохранительного ведомства после 20 часов появилась официальная информация о том, что Платошкину уже предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Следствие попытается доказать, что деятельность Платошкина подпадает под действие 207-й и 212-й статей Уголовного кодекса. Теперь Платошкину придётся пребывать под домашним арестом, пока «проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы».

Коротко о фигуранте нового уголовного дела: Николаю Платошкину – 54 года, он окончил МГИМО и долгое время работал в структурах МИДа. Телезрителям Платошкин известен, как эксперт на политических ток-шоу. Попытка быть избранным депутатом Государственной Думы в прошлом году успехом не увенчалась: в Хабаровском крае кандидата от КПРФ Платошкина обошёл представитель ЛДПР Иван Пиляев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-10-2012, 08:52
В Петербурге сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве
26-07-2019, 16:53
Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский
25-06-2016, 11:35
Нестерова под домашним арестом
14-02-2013, 11:04
Во Фрунзенском районе неизвестный напал на студентку
20-11-2012, 00:30
Задержан мужчина изнасиловавший в Кировске 13-ти летнюю девочку
14-02-2013, 08:09
Глава администрации Токсово задержан по подозрению во взятке

Происшествия на дорогах

0
288
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
542
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
652
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
791
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх