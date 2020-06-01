Возвращение к G8?

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действующий формат G7, назвав его устаревшим. Глава Белого Дома предложил перенести очередной саммит и пригласить на него Россию. Означает ли это, что Запад готов к возвращению формата G8? Этот момент неоднозначный. С одной стороны, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Россией. С другой – политика Вашингтона свидетельствует об обратном.

По данным «Питерец.ру», российский сенатор Константин Косачев подчеркнул, что участие нашей страны в таком формате зависит от смысла, который вкладывается в это приглашение. Если речь идет о расширении «семерки» и получении таких же прав, как и остальные участники, то России может быть это интересно. Однако в последние годы широкую популярность набрал формат G20. Потому особой актуальности в «семерке» или «восьмерке» сейчас нет.