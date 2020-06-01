ента новостей

10:30
Петербург опять в лидерах
10:27
Возвращение к G8?
13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:12
Борьба с коронавирусом продолжается
10:41
Откроются ли парки?
21:57
Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр
21:19
Комитеты Смольного объединились, чтобы поддержать петербургские НКО в период распространения вируса
21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
21:09
В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием
21:02
В Петербурге задержан автоугонщик
10:41
Ограничения ослабят
09:47
Сколько людей не работает?
13:11
В День защиты детей ребят ждет «Кукольная история» от Исторического парка!
13:09
BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района
13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах
12:57
В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки
12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
08:27
iGooods будет работать в Европе
08:02
«Удаленка» будет востребована
19:36
В Петербурге прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконов исторического здания
16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
14:34
На «Интермузей» - в команде друзей!
14:14
27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.
14:11
Жителя Ленобласти задержали по подозрению в покушении на убийство
13:57
В День города губернатор возложил цветы к могиле Петра Первого
09:47
Toyota на экспорт
08:58
Что с саммитом ШОС?
01:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл от отмены сезона в Евролиге?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Возвращение к G8?

Возвращение к G8?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Россия может примкнуть в «большой семерке»?

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действующий формат G7, назвав его устаревшим. Глава Белого Дома предложил перенести очередной саммит и пригласить на него Россию. Означает ли это, что Запад готов к возвращению формата G8? Этот момент неоднозначный. С одной стороны, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Россией. С другой – политика Вашингтона свидетельствует об обратном.

По данным «Питерец.ру», российский сенатор Константин Косачев подчеркнул, что участие нашей страны в таком формате зависит от смысла, который вкладывается в это приглашение. Если речь идет о расширении «семерки» и получении таких же прав, как и остальные участники, то России может быть это интересно. Однако в последние годы широкую популярность набрал формат G20. Потому особой актуальности в «семерке» или «восьмерке» сейчас нет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-02-2020, 09:05
Трамп захотел примирения
6-01-2017, 08:45
У Трампа свое мнение
14-01-2017, 09:17
Трамп о санкциях
18-01-2017, 07:02
Рассуждения о прагматизме
25-05-2017, 10:13
Противоречивый Трамп
6-02-2017, 08:41
Смена американской риторики

Происшествия на дорогах

0
468
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
527
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
675
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
782
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
Наверх