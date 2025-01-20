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Питерец.ру » Общество » В СПб отмечали Крещение

В СПб отмечали Крещение

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Петербуржцы искупались в проруби и рассказали, почему они это делают 

«Питерец.ру» сообщает, что накануне православные христиане отмечали один из своих главных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие вспоминают, как пророк Иоанн крестил Иисуса Христа. Принято, что в ночь на Крещение во многих городах России проходят массовые купания в проруби.

Для Петербурга крещенские купания – это не только религиозный, но и народный обычай. Многие горожане окунаются в прорубь, чтобы испытать свои силы и укрепить здоровье. Некоторые петербуржцы рассказали, почему они это делают.

Оказалось, что для одних это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Другие считают купание в проруби отличным способом укрепить здоровье и поднять настроение. Ну а кто-то воспринимает такое купание как возможность почувствовать себя ближе к природе и ощутить ее силу или снять стресс, получив заряд бодрости.

Стоит отметить, что крещенские купания – это не только народная традиция, но и православный церковный обряд. Считается, что погружение в ледяную воду символизирует духовное очищение и обновление.

Однако крещенские купания могут быть опасны для людей с некоторыми заболеваниями. Поэтому перед тем, как решиться на такой шаг, необходимо проконсультироваться с врачом.

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