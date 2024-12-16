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Питерец.ру » Общество » В метро будут тестировать биометрию

В метро будут тестировать биометрию

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
forpost-sz.ru
В петербургском метро начнут тестировать оплату проезда по биометрическим данным

Технологии не стоят на месте и активно внедряются в различные сферы жизни. Так, в метро Северной столицы может появиться биометрическая оплата проезда. Данную систему начнут тестировать в 2025 году.

В реализации идеи будут участвовать сотрудники метрополитена и банка ВТБ – уже создана рабочая группа для проведения первичного тестирования. По данным «Питерец.ру», проверка системы начнется после новогодних праздников.

Если первоначальное тестирование покажет хорошие результаты, в метро начнется открытая проверка нового платежного инструмента. Турникеты для биометрической оплаты установлены на ст. «Гостиный двор» и «Пл. Восстания». Система будет распознавать образ пассажира и сравнивать его с биометрическими данными, которые он предоставил. В случае совпадения спишутся деньги за проезд.

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