В метро будут тестировать биометрию

Технологии не стоят на месте и активно внедряются в различные сферы жизни. Так, в метро Северной столицы может появиться биометрическая оплата проезда. Данную систему начнут тестировать в 2025 году.

В реализации идеи будут участвовать сотрудники метрополитена и банка ВТБ – уже создана рабочая группа для проведения первичного тестирования. По данным «Питерец.ру», проверка системы начнется после новогодних праздников.

Если первоначальное тестирование покажет хорошие результаты, в метро начнется открытая проверка нового платежного инструмента. Турникеты для биометрической оплаты установлены на ст. «Гостиный двор» и «Пл. Восстания». Система будет распознавать образ пассажира и сравнивать его с биометрическими данными, которые он предоставил. В случае совпадения спишутся деньги за проезд.