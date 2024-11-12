Почти 400 остановок признаны опасными

Остановки общественного транспорта должны быть такими, чтобы пассажир мог спокойно дождаться трамвая, автобуса или троллейбуса, после чего благополучно войти и доехать до нужного места. Однако иногда возникают проблемы, связанные с безопасностью.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице было выявлено 386 опасных останочных пунктов. Речь идет трамвайных остановках, где людям приходится переходить через проезжую часть.

Для решения проблемы нужно будет создавать остановки островного типа. В этом случае их отделят специальным ограждением, а также установят светофор для перехода. Но здесь потребуется изменять планировочные решения.

Посмотрим, какие действия предпримут местные власти, ведь безопасность для пассажиров трамваев необходимо повышать.