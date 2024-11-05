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На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внешнем кольце КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса будут перекрытыдве полосы движения. 

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 9 по 22 ноября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта две полосы движения, апо оставшимся свободными будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением

КАД.

«Дорожные работы будут производиться научастке внешнего кольца КАД с 30 по 25 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

​Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».    

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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