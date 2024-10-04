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Питерец.ру » Общество » На внешнем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу

На внешнем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внешнем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с  Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством дорожных работ в период с 4 октября по 15 ноября будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, а по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«В рамках реконструкции северного участка КАД будут выполнены работы по строительству технологического разворота на 16 километре внешнего кольца КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ОА «ВАД».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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