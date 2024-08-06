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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу

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Опубликовал: Питерец
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На внешнем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Парашютной улицей будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по строительству примыкания к КАД для доступа к объекту дорожного сервиса в период с 7 августа по 1 ноября будет перекрыта для движения автомобильного транспорта первая полоса, а по второй и  третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы по строительству автомобильной заправочной станции, примыкания к КАД и переходно-скоростных полос будут производиться на 15 километре внешнего кольца КАД в посёлке Левашово» - добавил Пузыревский.

Производитель работ: ООО «ПитерСтрой».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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