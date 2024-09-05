«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице умер потомок Достоевского. Это был правнук великого писателя – Дмитрий – он ушел из жизни в 79 лет. О случившемся стало известно из сообщений в социальных сетях.

Предок литератора родился в 1945 году в городе на Неве. Он проживал здесь и за это время сменил множество профессий. В последние годы Дмитрий Достоевский был водителем трамвая и работал на линии 34-го маршрута.

С одной стороны, эта смерть становится еще одним поводом вспомнить о великом предке покойного – Федоре Михайловиче. Он был гениальным писателем, оставившим след в русской и мировой литературе.

С другой стороны, понимаешь, что у личностей вроде Достоевского есть потомки. Пусть они не достигли такого масштаба, как их легендарные предки, но у них был свой собственный путь, причем, возможно, не менее достойный.