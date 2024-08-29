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Питерец.ру » Общество » Петербургские молодогвардейцы организовали уборку береговой линии Финского залива

Петербургские молодогвардейцы организовали уборку береговой линии Финского залива

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В ходе акции «ЭкоКемпинг» активисты МГЕР собрали большое количество пластикового и бумажного мусора

Берег Финского залива – место, которое привлекает жителей Санкт-Петербурга своей красотой и возможностью провести время на природе. Но, к сожалению, не все отдыхающие проявляют должную заботу об окружающей среде. Лето – сезон пикников и пляжного отдыха, и после окончания сезона на берегу часто остаются горы мусора.

Чтобы напомнить о важности экологической ответственности, «Молодая Гвардия Единой России» в Санкт-Петербурге ежегодно организовывает акцию «ЭкоКемпинг». В этом году молодые активисты собрались в посёлке Репино, чтобы очистить берег залива от мусора, скопившегося за летние месяцы.

Более 50 молодых людей, приехавших не только из Петербурга, но и из других регионов Северо-Западного Федерального округа, взяли в руки мешки для мусора и перчатки. Они прошли вдоль береговой линии, собирая пластиковые бутылки, бумажные стаканчики, упаковки от продуктов и другой мусор, который нередко оказывается в воде и на песке.

«Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Важно помнить, что чистота не там, где убирают, а там, где не мусорят, - подчеркнул Александр Маликов, заместитель председателя "Молодой Гвардии Единой России", руководитель петербургского отделения МГЕР. – Мы призываем жителей Санкт-Петербурга быть ответственными и беречь природу».

Акция «ЭкоКемпинг» - это не просто уборка мусора. Это реальный шаг к созданию более ответственного отношения к окружающей среде. Молодые активисты не только очистили берег залива, но и показали своим примером, что каждый может внести свой вклад в сохранение красоты и чистоты родного края.

Акция «ЭкоКемпинг» - это яркий пример того, как можно объединить людей для достижения общей цели - сохранения природы. Молодая Гвардия продолжает работать над экологическими проектами, привлекая внимание общественности к важности экологической ответственности.

Источник: Единая Россия
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