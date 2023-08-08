ента новостей

17:22
Гимнастка Мария Борисова и другие петербургские спортсмены – победители и призёры Вторых Игр стран СНГ
16:44
Фотопроект, посвящённый женам военнослужащих, участвующих в СВО открылся в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
16:27
Старая Ладога отметит свое 1270-летие
16:02
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
13:39
В Петербурге депутаты предлагают ввести налоговый вычет за лечение домашних животных
13:25
В Ленобласти мужчина ударил подростка битой по лицу
12:46
В Петербурге задержан самокатчик-грабитель
12:42
В Петербурге задержан стрелявший в водителя мусоровоза
12:36
В Петергофе пенсионеркаперевела мошенникам более 2,4 млн рублей
12:30
В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика
12:28
В Петербурге задержан карманник-гастролер
10:34
В Петербурге объявлен архитектурный конкурс на создание памятника Федору Шаляпину
10:18
В Ленобласти мигранты устроили массовую драку
23:22
Российские шахматисты Ян Непомнящий и Пётр Свидлер прошли в 1/16 финала Кубка мира в Баку, а вот Аниш Гири, Теймур Раджабов и Александра Костенюк проиграли тай-брейки и вылетели
17:44
Петербургский футбольный клуб «Динамо» вырывал ничью в домашнем поединке с «Тверью»: спасительный гол забил Никита Танков
17:02
День рождения Михаила Зощенко
16:45
СКА в результативном матче обыграл «Сочи» на предсезонном турнире, Арсений Грицюк сделал дубль
16:41
«Помогаем семьям, которым непросто»: в рамках акции «Собери ребёнка в школу» единороссы вручили наборы для учёбы слабослышащим детям
16:29
В Петербурге построят завод для производства новых лекарств
15:49
В Ивангороде пройдет фестиваль «Былины и богатыри»
14:27
В Ленобласти росгвардейцы прошли гонку с препятствиями
13:37
Выставка «Идеальный момент»
13:33
Выставка «Другая сторона леса»
11:12
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке яхт «Мария» и «Надежда»
11:07
Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Aurora Borealis» и теплохода «ALCOR STAR»
10:56
В Никольском мужчина на даче стрелял в соседа
10:43
В Мурино мужчину ограбили в собственной квартире
10:35
В Петербурге таксист наехал на ногу 8-летнего мальчика
10:30
В Ломоносове задержали уличного грабителя
10:26
В Петербурге мужчине в ответ на замечание избили и прыснули в лицо из баллончика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 9 августа 2023 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движениеавтомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по рекебарже-буксирного состава «Пересвет»,  «ВЭШ-31020», «ВЭШ-31021» и барже-буксирного состава «Гусар», «ВЭШ-31018», «ВЭШ-31019» с максимальным высотным габаритом 18 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. 

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-07-2022, 10:26
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
3-07-2023, 11:44
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
2-08-2021, 12:48
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
28-06-2023, 11:54
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Ваня Коммунист»
Вчера, 11:12
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке яхт «Мария» и «Надежда»
5-07-2023, 16:55
Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава

Происшествия на дорогах

0
67
Сегодня, 12:30
В Парголово автоледи на иномарке сбила восьмилетнего мальчика
0
128
Вчера, 10:35
В Петербурге таксист наехал на ногу 8-летнего мальчика
0
164
6-08-2023, 18:50
В Петербурге в ДТП пострадал 2-недельный младенец
0
229
5-08-2023, 12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх