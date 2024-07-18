Раз рыбачишь, соблюдай закон

«Питерец.ру» сообщает, что представители пограничной службы ФСБ оштрафовали более 50 рыбаков. Эти люди занимались незаконной рыбной ловлей, в результате чего теперь заплатят штраф 200 тыс. руб.

Напоминаем, что для водоемов СПб и Ленобласти устанавливают сроки, когда там запрещена рыбалка. Однако есть категория граждан, кого подобные ограничения не останавливают. Так, в данный период в Финском заливе были обнаружены рыбаки, занимающиеся незаконной деятельностью. У этих людей изъяли 4 судна, сети и другие запрещенные орудия для лова.

Как говорится, хочешь рыбачить – делай это с соблюдением всех правил. Иначе можно нарваться на крупные неприятности, ведь в регионе ведут активную борьбу с браконьерством.