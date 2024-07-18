ента новостей

09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
09:16
Раз рыбачишь, соблюдай закон
02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»
22:00
Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»
19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
09:19
Очередники продолжают получать квартиры
01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
23:48
Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре
17:02
Искусственный интеллект перейдет к Минцифры
16:50
Под Петербургом прошли соревнования кинологов
15:04
На Светлановском проспекте иномарка сбила 5-летнего мальчика на велосипеде
13:43
В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома
13:24
На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи
13:09
На трассе «Скандинавия» у поселка Огоньки в ДТП погибли два человека
11:29
В Павловске обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями головы
11:05
В Калининском районе 5-летний мальчик выпал из окна седьмого этажа
10:27
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Раз рыбачишь, соблюдай закон

Раз рыбачишь, соблюдай закон

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dzen.ru
Рыбаков оштрафовали за несоблюдение закона

«Питерец.ру» сообщает, что представители пограничной службы ФСБ оштрафовали более 50 рыбаков. Эти люди занимались незаконной рыбной ловлей, в результате чего теперь заплатят штраф 200 тыс. руб.

Напоминаем, что для водоемов СПб и Ленобласти устанавливают сроки, когда там запрещена рыбалка. Однако есть категория граждан, кого подобные ограничения не останавливают. Так, в данный период в Финском заливе были обнаружены рыбаки, занимающиеся незаконной деятельностью. У этих людей изъяли 4 судна, сети и другие запрещенные орудия для лова.

Как говорится, хочешь рыбачить – делай это с соблюдением всех правил. Иначе можно нарваться на крупные неприятности, ведь в регионе ведут активную борьбу с браконьерством.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-02-2022, 10:59
И снова эти рыбаки…
24-12-2016, 10:05
Отчаянные рыбаки
30-01-2014, 09:00
Спасение рыбака
17-12-2021, 08:20
Опять спасали рыбаков
8-03-2023, 13:53
В Финском заливе полсотни рыбаков оказались на отколовшихся льдинах
2-04-2019, 08:21
Борьба с незаконной торговлей

Происшествия на дорогах

0
187
Вчера, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
0
121
Вчера, 17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
0
89
Вчера, 12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
0
106
Вчера, 12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
Наверх