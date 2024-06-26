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Питерец.ру » Общество » Тарифы ЖКХ повышать не будут

Тарифы ЖКХ повышать не будут

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46
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Власти Петербурга отменили летнее повышение коммунальных тарифов

Повышение тарифов ЖКХ – одна из самых болезненных тем в обществе. Стоимость коммунальных услуг повышают 1-2 раза в год, а качество при этом зачастую остается на прежнем уровне.

В июле этого года было должно состояться очередное повышение. Однако власти Петербурга отменили данное мероприятие, так что никакого летнего роста тарифов ЖКХ не будет. Соответствующее решение принял глава города Александр Беглов.

«Питерец.ру» сообщает, что вопрос отмены повышения тарифов обсуждался на заседании городского правительства. В итоге было принято решение оставить стоимость услуг по отоплению, водоснабжению, водоотведению и работе с ТКО на прежнем уровне.

В Смольном пошли на такой шаг, поскольку доходы бюджета превысили отметку в 1 тлрн. руб. В результате поставщики коммунальных услуг получат компенсации в виде субсидий, чтобы покрыть свои расходы. Хорошо, что это будет происходить за счет городского бюджета, а не денег обычных граждан.

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