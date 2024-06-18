Мусоровозам разрешат шуметь

«Питерец.ру» отмечает, что, согласно российскому законодательству, предусмотрен так называемый «режим тишины» – временной промежуток, во время которого нельзя шуметь. В Петербурге он длится с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники.

Нарушители тишины могут нарваться на штраф. Для обычных физлиц он составляет от 500 до 4 тыс. руб., для должностных лиц – до 10 тыс. руб. Ну а юрлица могут и вовсе заплатить до 100 тыс. руб.

Однако данное требование распространяется не на всех. Водителям мусоровозов все-таки разрешили шуметь во внеурочные часы. Вывоз отходов сопровождается шумом, поэтому соблюдать тишину при погрузке и вывозе мусора никак не получается.

Так что городские депутаты предлагают расширить временные рамки для мусоровозов. Если предложенные поправки будут приняты, то машины по вывозу отходов смогут спокойно шуметь с 7 до 23 часов. Никакие штрафы с них взиматься не будут.