Субботник решили перенести

Здравый смысл все-таки восторжествовал, и городской субботник в Петербурге решили отменить. Власти СПб приняли такое решение накануне – причиной тому стали неподходящие погодные условия.

«Питерец.ру» уже сообщал о неблагоприятном прогнозе синоптиков – в конце недели в город должно прийти похолодание. Теперь мы видим, что так и произошло, поэтому Смольному пришлось переносить мероприятие.

В Петербурге стоит минусовая температура. По данным МЧС, в эти дни ожидается метель. Кто-то и вовсе предсказывает рецидив зимы. Так что решение о переносе субботника на 27 апреля выглядит логичным. Нет никакого смысла морозить людей – масштабное мероприятие по уборке лучше проводить, когда для этого имеются подходящие условия.