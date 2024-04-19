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Питерец.ру » Общество » Субботник решили перенести

Субботник решили перенести

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
moika78.ru
Городской субботник проведут в другое время

Здравый смысл все-таки восторжествовал, и городской субботник в Петербурге решили отменить. Власти СПб приняли такое решение накануне – причиной тому стали неподходящие погодные условия.

«Питерец.ру» уже сообщал о неблагоприятном прогнозе синоптиков – в конце недели в город должно прийти похолодание. Теперь мы видим, что так и произошло, поэтому Смольному пришлось переносить мероприятие.

В Петербурге стоит минусовая температура. По данным МЧС, в эти дни ожидается метель. Кто-то и вовсе предсказывает рецидив зимы. Так что решение о переносе субботника на 27 апреля выглядит логичным. Нет никакого смысла морозить людей – масштабное мероприятие по уборке лучше проводить, когда для этого имеются подходящие условия.

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