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Питерец.ру » Общество » Субботник все равно состоится?

Субботник все равно состоится?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter.tv
Субботник в Петербурге не станут отменять, хотя погода не располагает к его проведению

«Питерец.ру» сообщает, что 20 апреля в Северной столице должен состояться городской субботник. Эта дата была утверждена заранее, и переносить мероприятие власти не планируют.

Однако ожидается, что в пятницу в Петербурге выпадет снег, так что погода перед субботником ухудшится. Если в город придет похолодание, День благоустройства могут провести в другое время. Поэтому здесь возможны различные сценарии.

Глава Гидромедцентра СПб Колесов отмечает, что погода в конце недели зависит от движения циклона. Хотя в Петербург может прийти мокрый снег, циклон способен принести и тепло.

Тогда изменение температуры окажется незначительным. Причем это будет характерно и для Ленобласти, где запланировано 2,5 тыс. субботников.

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