Субботник все равно состоится?

«Питерец.ру» сообщает, что 20 апреля в Северной столице должен состояться городской субботник. Эта дата была утверждена заранее, и переносить мероприятие власти не планируют.

Однако ожидается, что в пятницу в Петербурге выпадет снег, так что погода перед субботником ухудшится. Если в город придет похолодание, День благоустройства могут провести в другое время. Поэтому здесь возможны различные сценарии.

Глава Гидромедцентра СПб Колесов отмечает, что погода в конце недели зависит от движения циклона. Хотя в Петербург может прийти мокрый снег, циклон способен принести и тепло.

Тогда изменение температуры окажется незначительным. Причем это будет характерно и для Ленобласти, где запланировано 2,5 тыс. субботников.