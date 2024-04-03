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Питерец.ру » Общество » На КАД между ЗСД и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы

На КАД между ЗСД и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между ЗСД и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой в узле пересечения с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД), Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 10 по 16 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 70 по 65 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на третьей и четвёртой полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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