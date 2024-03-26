В СПб продолжают бороться с алкоголизмом

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве стартовала акция по борьбе с вредными привычками. Мероприятие продлится неделю, особое внимание будет уделено проблеме алкоголизма.

Эксперты обращают внимание, что злоупотребление спиртным приводит к многочисленным проблемам – с алкоголизмом связывают более 200 болезней. Поэтому в Петербурге предпринимаются серьезные усилия для решения этой проблемы. Это совместная работа медиков, силовых структур и социальных служб.

Также в городе остается проблема наркомании. Глава Горкомздрава Андрей Сарана отмечает, что в этой сфере есть определенные улучшения. Однако хотелось бы достичь лучших результатов. В целом профилактика, лечение и реабилитация алко- и наркозависимых являются важными направлениями для города.