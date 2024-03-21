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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы прививаются от кори

Петербуржцы прививаются от кори

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
volgamci.ru
За 2 месяца от кори привилось более 20 тыс. петербуржцев

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается вакцинация от инфекционных заболеваний. В частности, петербуржцы делают прививку от кори – за январь-февраль текущего года в СПб было вакцинировано более 20 тыс. человек.

Корь – очень опасное заболевание, для которого характерна высокая степень заразности. Этот вирус распространяется воздушно-капельным путем. У больных корью часто поднимается высокая температура, а тело покрывается сыпью.

Наиболее действенным средством защиты от этой инфекции становится прививка. Чтобы избежать ненужных рисков, многие петербуржцы предпочитают пройти вакцинацию. Это помогает предотвратить заражение, ведь корь может приобретать тяжелые формы, а также приводить к летальному исходу.

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