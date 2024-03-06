В Петербурге будут собирать одежду

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб запущен проект по сбору текстиля. Для этого будут установлены специальные баки, где каждый желающий сможет сдать старую одежду и ткань. Планируется, что в течение года в Выборгском р-не города появится 100 таких баков.

Известно, что текстиль занимает 6% от общего количества коммунальных отходов в СПб. Однако этот показатель можно снизить, если организовать раздельный сбор. Благодаря контейнерам для одежды и ткани, можно будет переработать эти изделия, после чего использовать их вторично.

Экологи считают, что необходимо снижать количество отходов, отправляемых в полигоны. Для этого проводятся различные акции по раздельному сбору и реализуются прочие экологические инициативы.