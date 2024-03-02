Их свадьба была необычной

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Северной столице состоялась весьма необычная свадьба. Молодоженов сочетали прямо в роддоме №10. Такая свадьба стала следствием стечения обстоятельств.

Петербуржцы Михаил и Марина ожидают ребенка, при этом у них на 1 марта была запланирована церемония бракосочетания. Однако невеста оказалась в роддоме, куда ее направили на сохранение.

Поскольку врачи не стали отпускать молодую женщину в ЗАГС, было решено провести бракосочетание прямо в роддоме. Все прошло в актовом зале учреждения, где обычно проводятся медицинские конференции и другие важные мероприятия.

Так был найден выход из положения, и свадьбу не пришлось переносить. Обычно в роддоме на свет появляются дети, но в этот раз родилась новая семья.