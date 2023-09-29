Мост через реку Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 1 октября 2023 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Для прохода вниз по реке состава судов в период с 13:00 до 15:00 будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

По реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ - 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.

Разводка моста будет производиться представителями ОАО «РЖД» по согласованию со Свирским районом гидросооружений и судоходства.

«Если суда не успеют подойти ко времени запланированной разводке моста, то его разведут 2 октября в это же время» - добавил Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.