ента новостей

16:22
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Паллада»
12:38
IOWA, Uma2rman, Fruktы и ARTEMIEV: «Акустика счастья» анонсировала вторую волну артистов
12:33
В саду Мариинского дворца состоятся поэтические чтения
12:30
В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином
12:24
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
12:20
В центре Петербурга мужчина до смерти избил собственную мать
12:12
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
12:05
В Колпино задержан любитель пострелять в сквере
11:58
В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями
11:17
На трассе М-11 "Нева" иномарка вылетела в отбойник, погиб водитель
10:44
В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория
10:38
В Петербурге задержали сотрудницу полиции по делу о незаконной регистрации мигрантов
10:29
В Петроградском районе общественники выявили неудовлетворительное состояние детских площадок
10:20
На КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на путепроводе
01:07
Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»
21:55
В Петербурге откроется интерактивный музей «В Тишине»
17:22
В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции
16:32
О подвиге жителей и освободителей Орла: Волонтёры Победы покажут по всей России видеорассказ, посвященный битве за город
16:30
Участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию в Петербурге, побывали в Строгановском дворце
16:30
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко – новичок хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург)
15:54
В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения
14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
14:25
В Петербурге на КАД задержали похитителя автомобильных колес
14:22
В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси
13:52
В Петербурге откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION»
13:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге мотоцикла
13:29
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»
13:21
В Колпино в квартире обнаружили труп женщины с множественными гематомами лица и тела
13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:50
В Гатчине покупатель в магазине устроил стрельбу из сигнального пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Паллада»

Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Паллада»

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 17 июля 2023 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 13:00 до 15:00 для прохода вниз по реке яхты «Паллада» с максимальным высотным габаритом 16 метров, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2021, 10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
29-09-2021, 14:29
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «ALTER EGO»
25-08-2021, 12:19
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Гриф»
11-08-2021, 18:10
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
13-10-2022, 14:42
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
1-10-2021, 14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 11:17
На трассе М-11 "Нева" иномарка вылетела в отбойник, погиб водитель
0
238
Вчера, 14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
0
142
12-07-2023, 14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
0
171
12-07-2023, 13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
Наверх