В Сертолово состоится открытие нового МФЦ

1 августа в городе Сертолово Всеволожского района состоится открытие нового МФЦ – он станет уже вторым офисом «Мои документы» в данном населенном пункте.

Новый МФЦ будет обслуживать заявителей по адресу: улица Любимая, дом 1 (ЖК «Золотые купола», ТЦ «Купола»). Для удобства населения здесь будут открыты сразу девять окон обслуживания посетителей и предоставляться широкий спектр государственных и муниципальных услуг.

Наряду с новым офисом на улице Молодцова, д.1. корп.3 продолжит свою работу и будет обслуживать заявителей в обычном режиме отдел «Сертолово» филиала МФЦ Всеволожский.