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Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 4 июля 2023 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 13:00 до 15:00 для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» и яхты «Спрей» с максимальным высотным габаритом 24,1 метра, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре  федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

«Обращаем внимание на то, что разводка Лодейнопольского  моста, запланированная на 3 июля для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «МБ-1223», «Вайгач/краболов» и «Пересвет» отменена по просьбе судовладельца» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
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