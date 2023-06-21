В Петербурге оплата ЖКУ теперь доступна в МФЦ

19 июня МФЦ Петербурга начали принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги. В рамках тестирования в первый день работы сервиса проведено 5 платежей.

Сервис предоставляется в окнах приема и выдачи документов МФЦ при помощи терминалов Сбербанка. Ранее на ПМЭФ-2023 директор МФЦ Максим Александров и управляющий головным отделением по Санкт‑Петербургу Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк Алексей Ушенин подписали соглашение о сотрудничестве.

В МФЦ примут платежи за квартплату, газ, тепло и водоснабжение, электроэнергию, домофон. Можно совместить процедуру с оформлением других услуг. Сервис особо оценят получатели льгот на оплату ЖКУ. Для получения или продления льготы требуется отсутствие задолженности. Теперь погасить долги будет проще и удобнее.

В МФЦ установлено 1062 терминала. Провести платежи можно в МФЦ любого района Петербурга. Исключением останется МФЦ на Невском пр., д. 174, где возможность проведения платежей в окнах появится после ремонта.

Ранее терминалы пользовались большой популярностью посетителей МФЦ при оплате госпошлин и платежей, необходимых для оформления паспортов, водительских удостоверений, регистрации сделок с недвижимостью, а также получением сведений из Росреестра.

«Мы стремимся предоставить петербуржцам больше услуг за один визит. Когда не требуется идти в банк для оплаты квитанций, а всё можно сделать в рамках «одного окна» – это действительно очень удобно», – сообщил директор СПб ГКУ «МФЦ» Максим Александров.

Для оплаты понадобятся:

- банковская карта или смартфон с функцией бесконтактной оплаты,

- квитанция на оплату ЖКУ.

О том, как правильно оплачивать услуги и квитанции по ЖКУ, а также ответы на самые популярные вопросы, возникающие в процессе оплаты можно прочитать в официальной группе МФЦ Петербурга ВКонтакте.