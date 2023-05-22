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Питерец.ру » Общество » В Ботаническом саду СПбГУ зацветет «Царица ночи»

В Ботаническом саду СПбГУ зацветет «Царица ночи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В оранжерее Ботанического сада СПбГУ сегодня ночью распустится цветок редкого кактуса, который называют «Царицей ночи»

В оранжерее Ботанического сада Санкт-Петербургского университета сегодня ночью распустится цветок редкого кактуса, который называют «Царицей ночи». Растение цветет всего раз в год, а период цветения длится лишь несколько часов.

«Царицей ночи» называют вид кактуса Selenicereus grandiflorus, появившегося в тропических областях южной части Северной Америки и стран Карибского бассейна. Этот лазящий кустарник в природе растет преимущественно на скалах, также встречается на деревьях. Стебли растения толщиной около 2–2,5 сантиметра покрыты колючками и воздушными корнями, а листьев, как и у большинства видов кактусов, у него нет.

Гигантские — до 38 сантиметров в диаметре — цветки кактуса цветут только одну ночь, а к утру увядают. В оранжереях Ботанического сада СПбГУ есть два экземпляра Selenicereus grandiflorus, однако «Царица ночи» распускается в Университете не каждый год, впервые зафиксировать это удалось в 2021 году. Сезон цветения кактуса — конец мая — начало июня, в это время работники сада особенно пристально следят за растением, однако цветки, как правило, отцветают слишком быстро и утром удается найти лишь красивые опавшие бутоны.

В Европу растение попало в начале XVII века. В оранжереях дореволюционной России тропический кактус выращивается с начала XVIII века. Это одно из первых растений в теплицах и оранжереях Санкт-Петербурга и Ботанического сада СПбГУ.

Прямую трансляцию цветения можно посмотреть

Источник: СПбГУ
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