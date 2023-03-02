Начнется запись первоклассников

«Питерец.ру» сообщает, что с апреля в Северной столице начнут принимать заявления от родителей будущих школьников. Этот процесс продолжится до 1 июля. Если же кто-то хочет записать ребенка в учебное заведение другого района, можно будет записаться с 6 июля.

Всего в городе откроется более 2,3 тыс. классов для первоклассников. Это примерно на 100 больше, чем гордом ранее. Для записи в школу предусмотрено несколько вариантов. Это МФЦ, Госуслуги, Почта или сама школа. Сначала записывать будут льготников, которые проживают в том р-не, который уже закреплен за школой. Потом уже будут записывать всех остальных.

В апреле также начнется запись в детские оздоровительные лагеря. Родители смогут подавать заявления на получение таких путевок. Об этом лучше позаботиться заранее.