Юрист упрекнула УК в перекладывании ответственности за обрушение фасадов на петербуржцев

В центре города на Неве появились объявления, которые предостерегают петербуржцев о возможных обрушениях фасадов и кирпичей.

«Внимание! Крайне опасная зона! Происходит самопроизвольное падение элементов фасада, кирпичей. Находясь в данной зоне, вы сами несете ответственность за свою жизнь и имущество», - гласит текст подобного объявления, размещенного на Большой Конюшенной.

По словам юриста Ирины Баханович, такие листовки не законны и никакой юридической силы не несут, а рассчитаны просто на «дурачка».

«Хотя их можно использовать в качестве доказательства бездействия управляющей организации и государственных органов. Например, ГЖИ», - посоветовала эксперт.

Она пояснила, что следить за состоянием фасадов домов должны управляющие компании, а их действия контролировать городские службы.

Напомним, что количество обрушений на прохожих фрагментах фасадов исторических зданий резко возросло за время губернаторства Александра Беглова. Несвоевременная реставрация зданий или же и вовсе нежелание чиновников Смольного приводить их в порядок приводила к многочисленным травмам, которые получали петербуржцы.