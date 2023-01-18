Кержаков-младший боится аттракционов

«Питерец.ру» сообщает, что голкипер ФК «Зенит» Михаил Кержаков признался, что испытывает страх к аттракционам. Наиболее экстремальным поступком в его жизни была ситуация, связанная с ними.

Находясь в Турции, Кержаков-младший покатался на «американских горках». Вратарь не помнил половину поездки и, возможно, даже потерял на какое-то время сознание. Михаил решился на такое, поскольку его «взяли на слабо».

В явлениях подобного рода нет ничего необычного. Многие люди испытывают различные фобии. Эти страхи иррациональны и лишены какой-либо логики. В жизни известных людей тоже бывают такие вещи.

В случае с Михаилом Кержаковым это оказались аттракционы. Например, его старший брат Александо боялся самолетов, но поскольку был вынужден летать, поборол эту фобию.