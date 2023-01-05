Гололед стал причиной десятков ДТП в Петербурге 5 января

Обрушившийся на Петербург снегопад 5января спровоцировал серию крупных ДТП. В социальных сетях петербуржцы публикуют кадры последствий аварий, которые произошли на неубранных автомагистралях. Проблема снегоуборки в Северной столице при губернаторе Александре Беглове стала системной.

Большинство автомобильных аварий пятого января произошли из-занеубранного снега и наледи с дорог. Горожане из разных районов Петербурга рассказывают о крупных ДТП.

В комментариях граждане пишут, что транспортные средства заносит на неочищенных автомагистралях. В результате машины ударяются о припаркованные либо стоящие на светофоре автомобили.

В Адмиралтейском и Московском районе произошло несколько автомобильных аварий. Водители не справляются с управлением, на кадрах видно, что дороги засыпаны снегом.

Фото: Скриншот / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На протяжении нескольких лет, несмотря на заявления Александра Беглова о полной готовности города к зиме, Петербург сталкивается с «коммунальным коллапсом». Чиновники Смольного не в состоянии организовать эффективную работу коммунальных предприятий. В связи с этим на необработанных специальным раствором дорогах образовываются заторы и происходят регулярные ДТП.