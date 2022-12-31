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Питерец.ру » Общество » «Научная фантастика»: планы Беглова по строительству метро в Петербурге подняли на смех

«Научная фантастика»: планы Беглова по строительству метро в Петербурге подняли на смех

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9
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
«Научная фантастика»: планы Беглова по строительству метро в Петербурге подняли на смех

Губернатор Петербурга Александр Беглов, несмотря на негативную тенденцию по развитию метро, продолжает делать громкие заявления об отрасли. Его обещания, которые в итоге уходят в пустоту, подняли на смех.

Градоначальник летом анонсировал появление 89 новых станций метро к 2050 году. Это вызвало волну критики в адрес губернатора.

Жители Петербурга и представители экспертного сообщества усомнились, что планы Беглова могут быть выполнены, учитывая провальный опыт в развитии этой сфере. Они назвали высказывания градоначальника «научной фантастикой».

Ближе к концу года губернатор в рамках так называемой «прямой линии» объяснился, пишут «Питерские заметки».Он заявил, что речь идет не только о строительстве новых станций метро, но и объектах метрополитена в целом. Например, вестибюли и эскалаторы.

Развитие и строительство метро остается одной из самых болезненных тем для жителей Петербурга. Сроки сдачи объектов при нынешнем градоначальнике неоднократно сдвигались.

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