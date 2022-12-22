В Приморском районе открылся новый МФЦ

В Санкт‑Петербурге продолжается реализация плана развития многофункциональных центров, утверждённого Губернатором Санкт‑Петербурга Александром Бегловым. Создание социальной инфраструктуры в районах новостроек – один из важных приоритетов работы Правительства города.

22 декабря состоялось официальное открытие нового МФЦ в Приморском районе по адресу: Юнтоловский пр., д. 53, корп. 1, стр. 1.

В церемонии официального открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Любовь Токарева, заместитель главы администрации Приморского района Санкт‑Петербурга Елена Красильникова и заместитель директора СПб ГКУ «МФЦ» Елена Берковченко.

Новый МФЦ расположен в микрорайоне Юнтоловский, в Приморском районе Санкт‑Петербурга. Микрорайон находится вдали от основных магистралей в экологически чистом месте рядом с Юнтоловским заказником и имеет неофициальный статус района счастливых родителей. 15 окон обслуживания нового МФЦ позволят жителям «Юнтоловского» оформлять необходимые услуги рядом с домом.

«Открытие новых МФЦ не только значительно повышает доступность госуслуг в Петербурге, но и позволяет открывать новые рабочие места. МФЦ – это реальная возможность своей работой помогать людям и отличная площадка для саморазвития», – отметила заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Любовь Токарева.

СПб ГКУ «МФЦ» сегодня – это крупное государственное учреждение. Структурные подразделения СПб ГКУ «МФЦ» – центры государственных услуг «Мои Документы» – предоставляют жителям города возможность в комфортных и современных условиях оформить более 360 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Сейчас в Петербурге во всех районах города работают 61 МФЦ, 6 Центров оказания услуг для бизнеса и 5 мобильных офисов на базе специальных автобусов. Для оформления доступно свыше 360 государственных услуг.