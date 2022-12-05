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Питерец.ру » Общество » 5 декабря - День добровольца

5 декабря - День добровольца

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
palatalo.ru
5 декабря волонтеры и добровольцы всего мира отмечают свой праздник – День добровольца

5 декабря волонтеры и добровольцы всего мира отмечают свой праздник – День добровольца. С 2017 года этот праздник отмечается и в нашей стране. И мы с огромной радостью поздравляем тех, кто делает наш мир добрее и лучше, вкладывает в свой труд время, силу, а главное – душу, кто безвозмездно приходит на помощь нуждающимся, участвует в продвижении ярких и интересных, а главное, нужных проектов. Волонтеры в нашей стране заботятся о детях-сиротах и детях с ограничениями здоровья, пожилых людях, брошенных животных, проводят спортивные и культурные мероприятия, участвуют в поисковом движении и занимаются вопросами сохранения исторической памяти. Мы все оценили, как многое могут сделать добровольцы для своих земляков, в период недавней пандемии коронавируса, а сегодня локус внимания волонтерского движения направлен на помощь нашим бойцам – участникам СВО и их семьям. За последние годы волонтерское движение прочно и уверенно вошло в нашу жизнь и стало ее неотъемлемой частью, а волонтеров и добровольцев с каждым днем становится все больше. Своими стремленьями, действиями и поступками мы все создаем мир, в котором мы живем, и наш завтрашний день непременно будет лучше, чем вчера. С праздником, друзья! Общественная палата Ленинградской области желает Вам счастья, здоровья и новых ярких и интересных дел!

Источник: Общественная палата ЛО
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