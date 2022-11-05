Плющенко был троечником

«Питерец.ру» отмечает, что знаменитый фигурист Евгений Плющенко учился в школе на «тройки». Юный Женя приехал в Петербург в 11 лет. Будущему олимпийскому чемпиону пришлось совмещать учебу с тяжелыми тренировками.

Плющенко много пропускал и был вынужден догонять программу. Из-за пропусков он имел проблемы с учебой. Причем особые сложности у него возникали даже с физкультурой. Учительница была не готова закрывать глаза на пропуски спортсмена. Поэтому Евгений мог и вовсе получить «двойку». Вопрос удалось решить благодаря помощи тогдашнего директора школы.

Но затем Плющенко выиграл международный турнир в Сеуле и стал гордостью школы. После этого оценки Евгения чудесным образом улучшились. В школе начали понимать, каким трудом юное дарование добивалось успеха в спорте.