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Питерец.ру » Общество » Плющенко был троечником

Плющенко был троечником

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
schlock.ru
Евгений Плющенко учился в школе весьма средне

«Питерец.ру» отмечает, что знаменитый фигурист Евгений Плющенко учился в школе на «тройки». Юный Женя приехал в Петербург в 11 лет. Будущему олимпийскому чемпиону пришлось совмещать учебу с тяжелыми тренировками.

Плющенко много пропускал и был вынужден догонять программу. Из-за пропусков он имел проблемы с учебой. Причем особые сложности у него возникали даже с физкультурой. Учительница была не готова закрывать глаза на пропуски спортсмена. Поэтому Евгений мог и вовсе получить «двойку». Вопрос удалось решить благодаря помощи тогдашнего директора школы.

Но затем Плющенко выиграл международный турнир в Сеуле и  стал гордостью школы. После этого оценки Евгения чудесным образом улучшились. В школе начали понимать, каким трудом юное дарование добивалось успеха в спорте.

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