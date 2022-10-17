Беглов вынуждает бизнес становиться субподрядчиками по оборонным заказам НПО «Спецматериалы» - спонсором его избирательной компании

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов настойчиво рекомендовал городским предприятиям легкой промышленности становиться субподрядчиками НПО «Спецматериалы». Компания являлась спонсором его избирательной компании в 2019 году.

Глава петербургского Комитета по промышленной политике и торговле Кирилл Соловейчик 12 октября встретился с руководителями городских предприятий легкой промышленности и порекомендовал им брать заказы на пошив военного обмундирования для мобилизованных жителей Северной столицы. Как отмечают в Союзе производителей изделий легкой промышленности, автором инициативы стал Беглов.

Некоторые компании уже начали выполнять заказы, однако делают они это практически на грани рентабельности. Так, генеральный директор фабрики «Труд» Алексей Голубев сообщил, что на полученные от города деньги они смогут лишь оплатить коммунальные услуги, налоги и труд работников. Говорить о прибыли здесь сомнительно.

«Сможем заплатить зарплату людям, налоги и коммуналку», - сообщил Голубев изданию РБК.

Кроме того, указанная Бегловым и его представителем компания «Спецматериалы» являлась спонсором избирательной компании самого градоначальника в 2019 году, а сам глава Петербурга близко знаком с владельцем предприятия Михаилом Сильниковым. СМИ выяснили, что компания сына бизнесмена при действующем губернаторе начала регулярно получать госзаказы на производство дорогостоящих сувениров.

Стоит также отметить, что объем выделяемых городом средств для «Спецматериалов» неизвестен, в связи с чем можно предположить, что компания будет использовать преступную схему 2020 года, но видоизменив ее. Компания будет получать военное обмундирование от субподрядчиков по себестоимости, а вот за сколько она будет продавать его городу - остается только гадать.