Будет ли матч в Петербурге

"Питерец.ру" напоминает, что российский футбол (да и вообще спорт) находится под санкциями. Нашим клубам и сборным запретили участвовать в международных турнирах.

По сути, мы можем играть только товарищеские матчи. И то далеко не все сборные готовы идти на такой шаг. По этой причине почти все игры будут проводиться за пределами России.

Однако удалось договориться сыграть в Петербурге. 19 ноября должен пройти матч со сборной Боснии и Герцеговины. Вот только игра находится под угрозой срыва. На федерацию этой страны оказывается большое политическое давление.

Против этого матча выступает федерация по футбола Украины. С призывом бойкота выступает крупная фанатская группировка Боснии и Гергеговины. Есть и другие более серьезные силы, которые пытаются отменить этот матч.

Так что возникает серьезный вопрос: "Состоится ли игра?" Футбол здесь уже давно не причем – все дело в политике.