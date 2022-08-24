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Питерец.ру » Общество » Перельман пропал?

Перельман пропал?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Исчез знаменитый математик, живший в Петербурге

Стало известно об исчезновении знаменитого математика Григория Перельмана. Тревогу забили знакомые знаменитого ученого. Соседи утверждают, что не видели его на протяжении нескольких месяцев.

Хотя Перельман предпочитал уединение, раньше его периодически встречали в магазинах. Но уже давно этого не происходило. Некоторые соседи предполагают, что математик мог уехать из страны.

«Питерец.ру» напоминает, что петербуржец Григорий Перельман известен на весь мир. Этому ученому удалось доказать гипотезу Пуанкаре. Однако Перельман отказался от огромной премии, которая полагалась ему за это научное открытие.

Ученые такого уровня – личности неординарные. Так что поступок Перельман еще раз подтверждает правоту данного тезиса. Что касается исчезновения математика, здесь какой-либо конкретной информации нет.

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