В Кронштадте прошла первая «Балтийская миля 2022»!

6 августа в Форте «Константин» вершилась история – состоялся первый российский Фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля 2022»!

Организатором мероприятия выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга во главе с Сергеем Корнеевым. «Балтийская миля 2022» стала частью большого праздника «Столица водного туризма. Петровская акватория», проходящего 6 и 7 августа в разных локациях северной столицы. Проводят Фестиваль команда организаторов и создателей Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», ежегодно проходящего на всемирно известном озере.

Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров, организаторы Фестивалей скорости «Балтийская миля» и «Байкальская миля»: «Сегодня положено начало новому большому делу, которое, мы уверены, будет продолжать расти. Наша семья энтузиастов скорости стала в разы больше и пополнилась представителями водных спортивных дисциплин. Но также важно, что и много зрителей увидели сегодняшнее мероприятие и тоже приобщились к духу фестивалей скорости!»

Фестиваль охватил сразу две площадки – Форт «Константин» и Якорную площадь в Кронштадте.

Территория знаменитого Форта «Константин», объекта культурно-исторического наследия, заполнилась участниками, намеревавшимися стать первыми рекордсменами водной Мили. И какой водный фестиваль без хорошего шторма! Но даже разразившаяся гроза не подорвала волю к победе, и пилоты самоотверженно боролись на лучший результат. Основная часть фестиваля – спортивная программа – прошла в полном объеме с 10 утра до 19.30. Безусловно лучшие результаты удалось показать до начала шторма, но и после успокоившейся грозы многим участникам удалось улучшить свои первые попытки! По комментариям многих спортсменов стихия – это лишь дополнительный вызов!

Всего в покорении «балтийской мили» и преодолении дистанции, равной глубине Балтийского моря – 470 м – приняли участие 55 пилотов. И мы уже знаем имена тех, кто записали себя в книгу рекордов скорости самой первой «Балтийской мили»! Показали рекордное время участники в следующих категориях: надувные лодки (Евгений Кандыба - 97,045 км/ч), катера (Леонид Асатуров – 78,066 км/ч), гидроциклы (Андрей Еремин – 120,27 км/ч), джетсерф (Екатерина Антонова – 48,180 км/ч). Также прошел заезд в категории снегоход, где пилот Максим Фалев из Санкт-Петербурга успешно стартовал, но из-за погодных условий получить рекорд скорости не предоставилось возможным.

Абсолютным рекордсменом первой «Балтийской мили» и победителем в категории «моторные лодки» стала Нина Абросова из команды MG-Yamaran – она разогнала свой катер Burevestnik 650R до 127, 562 км/ч!

Приятно было видеть на страте новой «Балтийской мили» двукратного рекордсмена Международного фестиваля скорости «Байкальская миля» Степана Маслова, который показал на своем мотоцикле Kawasaki KX450 рекордные 72,550 км/ч на воде!

Из-за погодных условий (штормовой порывистый ветер) не смогли стартовать участники в двух категориях – моторное парусное судно и электрофойл.

Также гонщиков отметили в номинациях: «Мисс Грация» (победитель - Екатерина Антонова на джетсерфе), «Развитие водно-моторного спорта» (победитель - Федерация водно-моторного спорта Санкт-Петербурга), «Инженерная мысль» (победитель – клуб «пАдонки инжениринг»), «Оригинальное плавательное средство» (победитель – катер Неон Форд Мустанг), «Самый дальний регион» (победитель – аэролодка «Север», Красноярск, команда MOTORCITY), WinWin (победитель – команда «РК-Спорт» («ВолгаНаВолге»)), «Самый быстрый юный участник» (победитель 13-и летний Александр Захаров на стоячем гидроцикле), «За волю к победе» (победитель – Мария Матросова на стоячем гидроцикле). Изюминкой награждения стало предложение руки и сердца еще одного участника Фестиваля скорости, пилота Алексея Босова из Москвы, которое он сделал Марии Матросовой. Интересно, что похожее радостное событие было в этом году и на «Байкальской миле». Возможно, что это зарождение новой традиции!

Максимально подняли настроение как зрителям, так и участникам шутейные заплывы! Тут организаторы дали волю фантазии участников – к заплыву допускалось любое плавсредство без мотора. Поэтому на старт вышла яркая палитра из цветных спасательных кругов, необычных лодок, матрасов и многого-многого другого. На берегу меж тем собралось огромное количество зрителей. Казалось, что весь Питер пришел поболеть за своих, а также слова поддержки скандировали и гости из Москвы, подбадривая земляков. Заплыв получился заряженным веселым настроением, которое останется с участниками и зрителями еще надолго! Памятные награды ждали всех участников, но также отдельные призы получили Андрис Вайвадс как самый быстрый, и Юлия Полицина за самое креативное плавательное средство.

Совместно с праздником скорости «Балтийская миля 2022» прошли открытые соревнования по кабельному вейкборду ПЛАСТИК И ТОЧКА! в дисциплине джиббинг. Три года фанаты и спортсмены ждали их возвращения и наконец-то свершилось! Всего в соревнованиях в этот раз приняло участие 47 спортсменов самого разного возраста и уровня подготовки.

Параллельно на другой площадке Фестиваля – на Якорной площади – участники велоквеста разгадывали «Тайны Кронштадта». В командном соревновании на велосипедах участники проехали через интересные и примечательные места Кронштадта, выполняя задания квеста. Одним из таких мест стал музейно-исторический парк «Остров фортов», где участникам пришлось в том числе и пройтись пешком в поисках ответов. Всего в соревнование отправилось 19 экипажей (более 80 велосипедистов) и прочувствовали на себе все контрасты питерской погоды. Начав заезд под жарким солнцем, финишировали команды уже под проливным дождем – абсолютно вымокшие, но безудержно счастливые. Кто-то даже отказался от выданных организаторами плащей. От участников прозвучало много слов благодарности организаторам и пожелание проводить подобные мероприятия чаще. И конечно их всех в конце ждала торжественная встреча и призы! Окончательные итоги соревнования станут известны после 12 августа, по результатам сданных командами заданий.

В этот же день состоялась встреча и награждение памятными призами финалистов авто и мотопробега ГрандТур «Балтийская миля 2022»! 18 ярких, талантливых, каждый со своей изюминкой экипажей отправились в Санкт-Петербург по маршруту «Государевой дороги». 31 июля, в День военно-морского флота РФ, 15 из них выехали в путь из Москвы, а еще 3 экипажа отправились до северной столицы из Мурманска, Магадана и Тольятти. Для них это путешествие было максимально насыщено событиями, ведь каждой из команд предстояло выполнить ряд обязательных заданий на своем маршруте. Теперь участники ГрандТура могут выдохнуть и ждать оценок авторитетного жюри, председателем которого выступила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Объявление победителей и официальное награждение состоится во всемирный день туризма – 27 сентября!

Всех участников велоквеста и ГрандТура торжественно приветствовал глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев: «Сегодня на Якорной площади мы встречаем участников ГрандТура «Балтийская миля 2022» практически из всех регионов России. Спасибо, что приехали в Петербург, снимали свои сюжеты и писали дорожные заметки - вы настоящие путешественники! Наш город в эти дни не только представляет свой уникальный потенциал для водного туризма – реки, каналы, акваторию Финского залива, но и демонстрирует возможности для развития автомобильных путешествий. ГрандТур прошел по одному из первых национальных маршрутов – «Государевой дороге». Столица водного туризма – гостеприимный Петербург встречает команды самого разного состава, включая шесть женских коллективов, а также семейные экипажи. Таков Петербург – он интересен и привлекателен для всех. Погода только подчеркивает сильный характер и позитивный настрой, который привезли гости на фестиваль. Заезды на скорость определили новые рекорды, которые войдут в «Книгу рекордов Балтики». А велоквест, разработанный совместно с «Островом фортов», придал особую энергию сегодняшнему дню. Петербуржцам фестиваль показывает город с новой стороны, а гостям - дает отличный шанс узнать Северную столицу и рассказать о ней всем своим друзьям».

После завершения велоквеста все желающие приняли участие в веселом, костюмированном велопараде «Тельняшка райд». Участники, одетые в тельняшки, проехали по Кронштадту и поделились позитивным настроением с окружающими.

Территория Форта «Константин» также убыла украшена большой авто и мотовыставкой с работами лучших кастом-мастерских и уникальной техникой рекордсменов Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля». Зрители встретились с настоящими экстремалами и профессионалами своего дела – командой FMX13 по мотофристайлу под руководством одного из ведущих мотоспортсменов РФ Алексея Колесникова. А также насладились невероятное красивым выступлением на воде команды по гидрофлайту мирового уровня X-Jets во главе с Антоном Поповым, обладателем трех Кубков мира. Для гостей звучала разнообразная музыкальная программа, финальным красивым аккордом которой стало замечательное выступление известного российского исполнителя Игоря Корнелюка, радуга на небе и потрясающий закат, который может быть только в Санкт-Петербурге. В завершении дня вечернее небо над Фестивалем озарилось ярким салютом, поставившим точку в этом насыщенном дне.

Всего первый российский Фестиваль скорости на воде посетило свыше 10 000 зрителей! В этот день были рады всем гостям старше шести лет, ведь «Балтийская миля» это праздник, на который можно прийти всей семьей.

Фестиваль и ГрандТур «Балтийская миля 2022» прошли при партнерской поддержке Ростуризма, Русского географического общества, сети вейкпарков KingWinch и компании KERRANOVA.

В числе информационных партнеров Фестиваля и ГрандТура – радио MAXIMUM, АвтоПлюс, Вокруг Света, ФедералПресс, радио Зенит, RUTUBE, Невские Новости, РК-Спорт, MOTORCITY и многие другие.

Команда создателей первого российского Фестиваля скорости на открытой «Балтийская миля 2022» выражает огромную благодарность Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, всем партнерам, пилотам и зрителям за их активное участие, бесконечные теплые слова поддержки и что 6 августа взошла новая, ослепительная звезда — «Балтийская миля»!

До встречи на новой «Балтийской миле»!