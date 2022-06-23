ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» не спешит включать воду жителям Пушкинского района

Работники ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» недавно обнаружили дефект на участке трубопровода на территории Пушкинского района. Из-за этого жители десятков домов остались без воды, сообщает «Фонтанка».

ЧП произошло на Рехколовском шоссе.Компания, ответственная за обеспечение услуг по водоснабжению и водоотведению, на обращения граждан не дала точных сроков по устранению неисправности трубопровода.

«Вода отсутствует пять дней. Второй день ее вообще нет, до этого еле текла. У нас частные дома, и дополнительного горячего водоснабжения нет. Звонили в «Водоканал», там ничего конкретного не сказали», — поделился петербуржец.

Горожане отметили, что первые три дня у них была возможность хотя бы набрать воду в чайник, а сейчас водоснабжение полностью отключили. По информации пресс-службы «Водоканала», на данный момент специалисты устраняют выявленные ранее технологические нарушения. Завершить работы планируется 23 июня. Аналогичные ситуации с авариями произошли и в других районах Петербурга.

Проблемы с ветхими водопроводными магистралями и теплосетями приобрели системный характер. На протяжении многих лет Смольный не может организовать замену старых трубопроводов на новые.Об этом говорят даже представители компаний, предоставляющих данные услуги, но горадминистрация предпочитает игнорировать происходящее вокруг.