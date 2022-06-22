Он перевозил змею

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Северной столицы в очередной раз перевозил в подземке змею. Ранее его уже задерживали по причине перевозки императорского удава. В тот раз представители Росприроднадзора вынесли нарушителю предостережение. Но это не помешало ему опять оказаться в метро со змеей.

Это уже был не удав, а маисовый полоз. Хотя змея не представляет опасности для людей и не входит в число запрещенных к содержанию, все были нарушены правила ее перевозки. Именно это не понравилось надзорному органу. Теперь судьбу любителя змей будут решать правоохранители.

Маисовый полоз – змея, обитающая в Северной Америке. Этот вид в основном перемещается по земле, но иногда поднимается на деревья и прочие возвышенности.