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Питерец.ру » Общество » Он перевозил змею

Он перевозил змею

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
simple-fauna.ru
Петербуржец снова прокатился в метро со змеей

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Северной столицы в очередной раз перевозил в подземке змею. Ранее его уже задерживали по причине перевозки императорского удава. В тот раз представители Росприроднадзора вынесли нарушителю предостережение. Но это не помешало ему опять оказаться в метро со змеей.

Это уже был не удав, а маисовый полоз. Хотя змея не представляет опасности для людей и не входит в число запрещенных к содержанию, все были нарушены правила ее перевозки. Именно это не понравилось надзорному органу. Теперь судьбу любителя змей будут решать правоохранители.

Маисовый полоз – змея, обитающая в Северной Америке. Этот вид в основном перемещается по земле, но иногда поднимается на деревья и прочие возвышенности.

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